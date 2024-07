An Giang: Tên trộm bị bắt do xin tiền đổ xăng của ngay chủ xe

Chiều 8/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu ( An Giang ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoàng Kiệt (23 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Lê Hoàng Kiệt khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Lê Hoàng Kiệt nảy sinh ý định đi trộm tài sản.

Khoảng 19h30 ngày 16/6, Kiệt điều khiển xe đạp dạo quanh thị xã Tân Châu, khi đến khu vực khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, phát hiện xe máy biển kiểm soát 67H1-089.** của chị Nguyễn Thị D. (37 tuổi, dân địa phương) đang dựng trước nhà.

Thấy không có người trông coi, Kiệt đã lấy trộm chiếc xe trên và bỏ xe đạp lại hiện trường.

Sau khi trộm được, Kiệt điều khiển xe về hướng TP Châu Đốc để tìm nơi tiêu thụ. Do xe hết xăng nên đối tượng đi vào một quán nhậu để xin tiền đổ xăng.

Lúc bước vào quán để xin tiền đổ xăng, Kiệt gặp và xin tiền của ông Trà Phước Thảo (41 tuổi, ông Thảo là chồng của bà Diệu). Ông Thảo lập tức phát hiện xe nhà mình nên bắt giữ Kiệt giao cho cơ quan công an xử lý.