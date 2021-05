Đánh sập đường dây ma túy của Huyền "Vila"

Dân trí Đường dây ma túy do Trương Thị Huyền (còn gọi là Huyền "Vila") cầm đầu đã bị Công an tỉnh Nghệ An đánh sập.

Ngày 22/4/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan bắt đối tượng Lô Long Trường (SN 2000, trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) liên quan đến vụ vận chuyển 20 bánh heroin từ địa bàn Nghệ An ra Nam Định tiêu thụ vào cuối năm 2020.

Trường là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của Trương Thị Huyền (biệt danh Huyền "Vila", SN 1976), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An). Huyền Vila chính là mẹ đẻ của Trường.

Huyền là "bà trùm" đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ và rất ma mãnh.

Lô Long Trường con trai của Huyền "Vila" bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó vào các ngày 30/10/2020 và 5/11/2020, Trương Thị Huyền đã thuê Trương Ngọc Quế (SN 1995, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) 2 lần vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong ra tỉnh Nam Định với tổng số lượng là 20 bánh heroin.

Điều đáng nói, trong hai lần vận chuyển số lượng lớn ma túy (20 bánh heroin nói trên), chính con trai của Huyền "Vila" là Lô Long Trường cùng tham gia.

Tuy nhiên, khi Trương Ngọc Quế đang vận chuyển ma túy thì bị cảnh sát bắt giữ, còn Lô Long Trường trốn thoát. Cùng thời điểm này, lực lượng công an cũng đã tóm gọn Trương Thị Huyền.

Biết mẹ bị bắt, để tránh sự truy quyét của cảnh sát, Lô Long Trường đã cao chạy xa bay vào thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Nhận định, Trường là một mắt xích hết sức quan trọng, ngay sau đó lực lượng cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã cắt cử trinh sát theo dõi di biến động của Trường ở địa bàn mới.

Sau gần 6 tháng lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 19/4/2021, khi thời cơ chín muồi, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Lô Long Trường tại TP Hồ Chí Minh trước sự ngỡ ngàng của y.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện thêm 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua huyện biên giới Quế Phong, đưa đi tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Sau khi vào cuộc điều tra xác minh, lực lượng Cảnh sát ĐTTP Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh nhằm triệt xóa tận gốc nhóm đối tượng này. Đối tượng Lỳ Bá Rà tại cơ quan điều tra. Khoảng 23h30', ngày 21/4/2021, tại một ngôi nhà hoang thuộc địa phận bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lỳ Bá Rà (SN 1999, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động.

N.P