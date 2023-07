Đánh chết khách hát để trả thù cho "tiếp viên" quán karaoke

Ngày 4/7, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Đức Khánh (21 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Trường Giang (19 tuổi, quê huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Khánh làm thuê cho Đỗ Đình Sơn (24 tuổi, ở huyện Mê Linh) với nhiệm vụ là đưa đón nữ nhân viên cho các quán karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh.

Chiều 20/12/2022, Khánh chở 3 nhân viên đến quán karaoke Hoa Phượng (ở xã Tiền Phong) rồi quay về phòng trọ.

Đến khoảng 15h30, Khánh và bạn cùng phòng là Đỗ Trường Giang, mỗi người một xe máy quay lại quán hát để đón 3 cô gái. Khi đến nơi, Khánh thấy Nguyễn Thị Thủy (20 tuổi, quê Hà Tĩnh, một trong 3 nhân viên) bị ông Nguyễn Khắc C. (54 tuổi) chửi, đánh trong tình trạng say xỉn.

(Ảnh minh họa: Baoxehoi).

Sau một hồi cự cãi, Khánh bảo 3 nữ nhân viên đi xe máy của mình về trước, còn Khánh và Giang lên kế hoạch trả đũa nhóm khách.

Sau khi thấy nhóm của ông C. rời quán, Khánh và Giang đi theo. Đi được một đoạn, 2 bên dừng lại nói chuyện. Khánh dùng cùi chỏ đánh mạnh vào đầu của ông C. khiến vị khách ngã gục xuống đường, co giật. Thấy vậy, Khánh và Giang lái xe bỏ chạy.

Khi bị một người trong nhóm ông C. đuổi theo, dùng điếu cày đánh, chặn xe, Khánh dùng chân đạp người này.

Ông C. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến 18h15 cùng ngày, Khánh đến trụ sở Công an huyện Mê Linh đầu thú.