Đang bị truy nã vẫn đổi tên lấy chồng, sang nước ngoài ở

Ngày 17/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương bắt giữ đối tượng trốn truy nã 14 năm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, Trần Thị Thanh (SN 1977, trú tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi địa phương khi đang đối mặt với tội danh "Chứa mại dâm".

Đối tượng Trần Thị Thanh sa lưới sau 14 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngay sau đó, đối tượng này bị truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng lẩn trốn tại Lào. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào đưa đối tượng ra đầu thú, áp giải về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước khi sang Lào, Trần Thị Thanh đã có thời gian lẩn trốn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, sau đó đổi tên thành Trần Thị Thành rồi lấy chồng.

Trong đợt này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt giữ 4 đối tượng truy nã khác. Điển hình như vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Phàng Thị Tòng (SN 1996, ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Năm 2017 sau khi phạm tội, Phàng Thị Tòng đã bỏ trốn và bị xử vắng mặt, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Mua bán người", "Mua bán trẻ em".