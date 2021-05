Đâm chết người vì bị đổ tội trộm tiền

Dân trí Bị vợ chồng chị Hồng đổ tội trộm tiền, Lưu lớn tiếng cãi vã dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát, chị Hồng bị Lưu đâm tử vong, chồng chị Hồng cũng bị đâm trọng thương.

Chiều 29/4, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Ngọc Lưu (35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) vể tội giết người. Nạn nhân là vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hồng (52 tuổi, ngụ cùng xã).

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng chị Hồng đang làm thợ hồ tại một nhà dân gần nhà Lưu. Ngày 26/4, vợ chồng chị Hồng có để một ít tiền vào hộp cơm mang đi làm. Buổi chiều, khi gần về thì vợ chồng chị Hồng phát hiện số tiền trên đã mất và nghi ngờ Lưu ăn trộm.

7h15 ngày 27/4, Lưu đến nơi vợ chồng chị Hồng đang làm thợ hồ để nói chuyện. Lưu đề nghị vợ chồng chị Hồng giải thích tại sao lại nghi ngờ mình lấy tiền của họ vào chiều hôm qua. Vì số tiền không lớn và để tránh phiền phức, vợ chồng chị Hồng chỉ trả lời Lưu qua loa cho xong chuyện.

Bực tức vì thái độ của vợ chồng chị Hồng, Lưu về nhà lấy dao chạy sang chém nhiều nhát vào người chị Hồng khiến chị Hồng bất tỉnh. Chồng chị Hồng cũng bị chém nhiều nhát vào tay nhưng chạy thoát kịp. Chị Hồng sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Long An.

Sau khi gây án, Lưu ngồi yên tại chỗ đợi công an đến bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Xuân Hinh