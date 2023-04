Đâm chết chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc trừ sâu

Sáng 29/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can ra, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) về tội Giết người.

Hiện trường vụ án tại tiệm tạp hóa của chị Mộng Kiều (Ảnh: Huyền My).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 24/4, Tuấn đến tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mộng Kiều (48 tuổi, ở xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Tuấn dùng hung khí đâm nạn nhân rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu. Nhà chức trách cho hay chị Kiều tử vong còn Tuấn được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 3 vỏ chai thuốc trừ sâu. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe của Tuấn đã ổn định.