Đâm chết bạn nhậu vì bị nói là "không dạy được vợ"

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 6h30 ngày 10/8, Công an xã Đà Vị, huyện Na Hang nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị.

Nạn nhân là Trần Văn M. (29 tuổi, ở thôn Phai Khằn). Nghi phạm trong vụ việc là Lê Văn Thái (27 tuổi, ở huyện Sơn Dương).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 19h30 ngày 9/8, Lê Văn Thái đến nhà anh Trần Văn Hùng (ở xã Đà Vị) ăn cơm, uống rượu. Tại cuộc nhậu có anh Trần Văn M. (29 tuổi, em Hùng), bố của anh Hùng và anh Sơn là hàng xóm.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: VKSND Tuyên Quang).

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, anh M. rủ Thái đi sang nhà để ngủ, Thái đồng ý.

Tại nhà M., trong quá trình nói chuyện 2 người phát sinh mâu thuẫn. Anh M. chửi Thái kém cỏi, không giữ được vợ, không dạy vợ để vợ bỏ đi. Những lời của anh M. khiến Thái bực tức, hai người có lời qua tiếng lại chửi nhau.

Thái lấy được một con dao và đuổi chém, đâm anh M. khiến nạn nhân ngã xuống đất và chết tại chỗ. Khi phát hiện anh M. chết, Thái đã rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Thái tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Đến khoảng 9h ngày 10/8, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ Thái khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Ngày 10/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Lê Văn Thái về tội Giết người.