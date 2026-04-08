Làm rõ vụ nhóm người nghi lao vào bàn nhậu nổ súng

Ngày 8/4, Công an xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ việc một nhóm thanh niên nghi dùng súng bắn và đâm trọng thương 2 người.

Hiện trường vụ xô xát (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, lúc 20h30 ngày 5/4, anh N.C.T. (33 tuổi) đang nhậu ở nhà của một người bạn ở xã Tân Hương thì có một nhóm thanh niên khoảng 6 người đến kiếm anh T.V.N. (26 tuổi).

Tại đây, nhóm người này dùng một vật nghi là súng bắn một phát vào bụng anh N.. Thấy vậy, anh T. hất bàn lên thì bị một nam thanh niên dùng dao đâm 3 nhát vào vai trái.

Những đối tượng còn lại dùng vật giống như súng và cầm dao truy đuổi nhóm người nhậu cùng anh T., nhưng không gây ra thương tích cho ai.

Sau đó nhóm người này bỏ đi, anh T. và N. được đưa đi bệnh viện điều trị.

Vụ việc tiếp tục được Công an xã Tân Hương điều tra, truy xét để xử lý theo quy định của pháp luật.