Cựu Trung tá công an điều khiển xe gây tai nạn chết người

Ngày 20/8, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nam Tr. (46 tuổi, trú xã Phong Hòa, huyện Phong Điền), nguyên Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Hương Trà, mang quân hàm Trung tá.

Ông Tr. bị tước quân tịch, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 19/7, tại Km 800+700 quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tại thời điểm trên, ô tô đầu kéo 92LD-005.46 , kéo theo rơ móoc 92LĐ-080.94 do anh Lê Hữu Tráng (48 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A. Khi đến Km 800+700, xe đầu kéo chuyển hướng thì bị kẹt lốp, nằm chắn ngang đường theo hướng di chuyển Nam - Bắc, phải gọi xe cứu hộ.

Khi nhóm 4 người của xe cứu hộ và tài xế xe đầu kéo đang tác nghiệp trên mặt đường, ô tô 5 chỗ mang biển số 75A-272.51 do ông Trần Nam Tr. điều khiển chạy tốc độ cao theo hướng Nam - Bắc, đâm thẳng và gây tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 5 người bị thương, bao gồm cả tài xế xe 5 chỗ. Ô tô con cũng bị biến dạng mạnh phần đầu.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả kiểm tra cho thấy thời điểm điều khiển phương tiện gây tai nạn, ông Tr. có sử dụng bia rượu, vi phạm nồng độ cồn.