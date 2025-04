Cựu lãnh đạo công an, VKS huyện ở Tây Ninh tha người buôn lậu xe Lexus

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can, bao gồm Nguyễn Thanh Sơn (cựu thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh), Trịnh Ngọc Anh, Nguyễn Minh Phụng (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên), Vũ Đức Tân (cựu điều tra viên) và bà Hứa Thị Kim Ngân (cựu Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên) về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Ban đầu, vụ án chỉ có 3 bị can, nhưng sau khi trả hồ sơ, đã khởi tố thêm Tân và Phụng. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển qua TAND tỉnh Tây Ninh và sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trong thời gian tới.

Theo cáo trạng, vào ngày 20/4/2015, Phùng Viết Đông, Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đắc Tuyên bị Công an huyện Tân Biên bắt quả tang khi đang sang Campuchia mua ô tô Lexus RX-350 về Việt Nam sử dụng. Những người này bị bắt khi đang ngồi trên chiếc xe Lexus trên tuyến đường tại TPHCM, cùng với một số giấy tờ giả và biển số.

Các cựu cán bộ công an và kiểm sát huyện Tân Biên, dù biết rõ hành vi buôn lậu ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam và làm giả giấy tờ, nhưng đã không truy cứu trách nhiệm hình sự. Họ đã trả tự do trái pháp luật cho 3 người đàn ông và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan có thẩm quyền đã hủy quyết định không khởi tố hình sự. Kết quả là ba ông Đông, Tuấn Anh, Tuyên bị tuyên phạt tù về các tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tháng 9/2018, TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt Tuyên, Đông, Tuấn Anh 14-16 năm tù. Hai năm sau, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.

Tháng 5/2016, trong thời gian được thả tự do, Đông phạm tội mới và bị TAND Cấp cao tại TP Hà Nội xử phạt 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo kết quả giám định, chiếc xe ô tô Lexus RX-350 có trị giá hơn 1,7 tỉ đồng và đã được sung công giao cho một cơ quan tại Tây Ninh sử dụng.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Sơn khai ông thực hiện hành vi phạm tội do ông Nguyễn Tri Phương - cựu Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh - quan tâm đến ba đối tượng bị bắt giữ và để nhanh chóng xử lý chiếc ô tô cho một cơ quan ở Tây Ninh. Tuy nhiên, cáo trạng không có căn cứ xác định ông Phương gọi điện cho bị can Sơn để yêu cầu trả tự do, không xử lý hình sự đối với ba đối tượng bị bắt giữ.

Các bị can Phụng, Ngọc Anh, Tân khai thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của cấp trên là ông Sơn. Bà Ngân thực hiện hành vi phạm tội do nể nang ông Sơn. Theo cáo trạng, các cựu cán bộ đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có thành tích trong quá trình công tác, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.