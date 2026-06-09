Cựu giám đốc kinh doanh lừa đảo 16 khách hàng ở miền Tây

Ngày 9/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân, cựu Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của Công ty Cổ phần Đồng Tâm, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Lê Nguyễn Bửu Luân (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do vướng vào nợ nần từ việc vay tiền trực tuyến và không có khả năng thanh toán, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Luân đã lợi dụng chức vụ quản lý kinh doanh để đưa ra thông tin gian dối về một chương trình khuyến mãi tặng vàng cho khách hàng.

Mặc dù chương trình khuyến mãi đã kết thúc, Luân vẫn lừa dối 16 người, yêu cầu họ chuyển tổng cộng 466,8 triệu đồng để đặt mua hàng.

Sau khi nhận được số tiền này, Luân không báo cáo về công ty, không lập đơn hàng theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, vào ngày 17/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Nguyễn Bửu Luân về tội Tham ô tài sản. Cơ quan công an xác định, Luân đã không nộp số tiền thanh toán về công ty theo quy định mà chiếm đoạt hơn 433,6 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.