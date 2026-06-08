Bắt giữ "nữ quái" lừa đảo ở Việt Nam rồi qua Campuchia trốn truy nã

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng (SN 1970, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ) tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Phượng đã có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020 đến nay.

Đối tượng Tăng Trần Kim Phượng (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Theo cơ quan công an, trước đây Phượng làm kế toán cho một công ty sửa ô tô ở Thạnh Xuân, TP Cần Thơ và nợ tiền của nhiều người sau đó nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2019, bằng hình thức ký hợp đồng thuê tài sản, Phượng đã thuê 2 ô tô của ông N.T.H. cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Phượng làm giả hợp đồng mua bán để bán xe lại cho người khác và chiếm đoạt thêm 320 triệu đồng.

Ngoài ra, Phượng còn lừa đảo bằng hình thức bán cùng một căn nhà cho 2 người để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020 đến nay.

Ngày 12/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn các tỉnh thành như: Đồng Tháp, An Giang, TPHCM, Tây Ninh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/6, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp Cảnh sát hoàng gia Campuchia bắt giữ đối tượng Tăng Trần Kim Phượng khi đang lẩn trốn tại một tiệm Spa địa chỉ ở Takhmau, Kandal, Campuchia.

Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.