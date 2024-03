Cựu cán bộ công an ra giá 3 tỷ đồng để "bôi trơn" vụ hút cát lậu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trương Văn Chinh (38 tuổi, quê Hải Dương) và 22 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Rửa tiền, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Hưng (45 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

So với kết luận điều tra lần trước, lần này nhà chức trách đề nghị truy tố thêm 12 bị can.

Dùng ám hiệu đi nhậu để hút cát trộm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, TPHCM).

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập ra nhiều nhóm Zalo với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát, Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn "đi nhậu" và sẽ nhắn "nghỉ nhậu" nếu hôm nào không đi hút cát.

Thời gian hoạt động của nhóm này diễn ra vào khoảng 18h hàng ngày. Các thuyền trưởng cho tàu ra hút cát tại khu vực biển Cồn Ngựa đến khoảng 3-4h hôm sau.

Sau đó tàu cát được tập kết về ngã ba Vàm Tuần trên sông Soài Rạp để kiểm tra số lượng cát và bán.

Khuya 5/5/2022, đoàn kiểm tra thuộc Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an (C08) cùng các lực lượng chức năng phát hiện 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên 12 tàu đang hút cát không phép. Thời điểm kiểm tra, phát hiện 11/12 tàu có chứa 7.500m3 cát.

Ngoài ra, qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền thanh toán số cát khai thác được.

Mặc dù Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13- 24,6 tỷ đồng.

Chi tiền tỷ để "lo lót"

Sau khi tàu bị bắt, Chinh trao đổi với Trương Văn Thắng (39 tuổi, quê Hải Dương) tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu.

Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ lo vụ việc. Bị can Hưng đồng ý và báo chi phí "bôi trơn" là 3 tỷ đồng.

Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỷ đồng cho Thắng. Tiếp đó, Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.

Ngày 10/5/2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an gặp "người có thẩm quyền". Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TPHCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.

Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu.

Đến ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh vẫn bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.

Theo cáo buộc, Hưng không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có thẩm quyền giải quyết sự việc trên nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lo lót các tàu chỉ bị xử lý hành chính và nhận 400 triệu.

Hành vi trên của bị can Hưng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi của bị can Chinh và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc làm của họ gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm.