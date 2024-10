Cựu cán bộ công an né trách nhiệm trong vụ cháy karaoke 32 người tử vong

Ngày 24/10, TAND tỉnh Bình Dương sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) và 5 bị cáo về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ký "khống" hồ sơ

Theo cáo buộc, để xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong có sai phạm của các bị cáo là cựu cán bộ công an tỉnh Bình Dương.

Bị cáo Xuân lúc bị bắt. (Ảnh: Trung Kiên).

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Võ (39 tuổi), cựu cán bộ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An, là người trực tiếp quản lý công tác phòng cháy chữa cháy của quán karaoke An Phú từ năm 2020 đến thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, người này đã không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với quán karaoke An Phú.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra đêm 6/9/2022, bị cáo Võ đã tự soạn 3 biên bản khống kiểm tra đề ngày 27/4/2021, 20/12/2021 và 27/4/2022. Thực tế những ngày trên không tiến hành kiểm tra nhưng cựu cán bộ công an này đã nhờ người đưa biên bản để người quản lý của karaoke An Phú ký nhằm hợp thức hóa hồ sơ kiểm tra vào năm 2021 và 2022 nhằm né tránh trách nhiệm.

Tương tự, ông Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn TP Thuận An từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ cháy karaoke An Phú, chịu trách nhiệm điều hành chung của đội, trong đó có thời điểm trực tiếp phụ trách địa bàn phường An Phú, nơi có quán karaoke An Phú.

Ông Linh bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Với sai phạm trên, ông Linh và ông Võ bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, ông Linh chết do bệnh lý nên ngày 20/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với người này.

Cựu cán bộ công an không nhận tội

Trong vụ án này, chỉ có bị cáo Phạm Thị Hồng (41 tuổi) không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, nhà chức trách xác định bà Hồng là cán bộ công tác tại đội tổng hợp của Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Dương vào năm 2017.

Bà Hồng không có tư cách pháp nhân, không được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở An Phú.

Hiện trường vụ cháy khiến 32 người tử vong. (Ảnh: Hữu Khoa).

Sau khi cung cấp vật tư và thuê người khác thi công, bà Hồng lợi dụng mối quan hệ với đồng nghiệp là ông Phạm Quốc Hùng (công tác cùng đội với bà Hồng) nhờ kiểm tra, nghiệm thu.

Để hợp thức hóa hồ sơ đề nghị nghiệm thu, bà Hồng còn nhờ ông Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) là đơn vị đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Ông Luân ký vào các bản vẽ hoàn công, biên bản hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu dù thực tế công ty của ông này không thi công.

Theo nội dung vụ án, lúc 20h42 ngày 6/9/2022, tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có 5/29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong (khoảng 30 khách, tiếp viên và 30 nhân viên). Lúc này, một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 nên báo ngay cho nhân viên.

Khoảng 1 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng, làm 32 người tử vong (bao gồm nhân viên, khách hát).