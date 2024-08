Cựu Bí thư Bến Tre được tặng 4 đồng hồ Patek, bộ gậy golf tiền tỷ

Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank, bị đề nghị truy tố Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết luận điều tra, ngày 3/7/2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức Bí thư Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại tỉnh để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Khi đó, ông Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.

Đầu tháng 12/2021, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Việt Oil tại TP Bến Tre và đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Oil được vay vốn ngân hàng.

Ông Thọ sau đó đồng ý và đề nghị Hạnh giao dịch, vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre. Đồng thời, cựu Bí thư Bến Tre cũng nhiều lần gặp, gọi cho Nguyễn Thanh Trường (Giám đốc chi nhánh) yêu cầu liên hệ với Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.

Ông Lê Đức Thọ (Ảnh: B.T.).

Trước, trong và sau khi tác động, thúc đẩy Trường và Vietinbank Bến Tre giải quyết khoản vay cho Việt Oil, ông Lê Đức Thọ đã 3 lần được Hạnh đưa tiền, tài sản, gồm một bộ gậy golf trị giá tiền tỷ, một đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD, một ô tô hiệu Mercedes S450 trị giá gần 6,7 tỷ đồng và 200.000 USD.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ còn nhiều lần được Hạnh tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật; chúc mừng ông Thọ làm Bí thư; cảm ơn đã tư vấn trong việc quản trị hoạt động của Xuyên Việt Oil gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD.