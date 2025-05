Cuộc hẹn "xử lý" mâu thuẫn trong tiệc cưới trở thành hỗn chiến

Ngày 7/5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Phước Pháp (34 tuổi) mức án 12 năm tù; Lê Văn Trung (29 tuổi) mức án 10 năm tù; Huỳnh Văn Khánh (33 tuổi) và Phùng Tấn Hiếu (42 tuổi) cùng mức án 8 năm 6 tháng tù tội Giết người.

Bị cáo Hồ Văn Minh (42 tuổi) mức án 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tất cả các bị cáo nêu trên đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2024, Pháp và Minh cùng dự một đám cưới của người quen. Cuộc vui chóng tàn khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Minh kể chuyện mâu thuẫn lại cho Nguyễn Duy An (chưa rõ tung tích). An nghe Minh nhắc đến tên Hiếu nên gọi điện cho người này để thách đố đánh nhau. Đến tối hôm sau, An tiếp tục gọi điện đe dọa sẽ mang người đến nhà Hiếu để "xử lý".

Bị "khủng bố" tinh thần, Hiếu gọi cho Pháp, Trung và Khánh đến nhà để đề phòng, nhưng An không đến. Lúc này, Pháp gọi lại cho Minh dò hỏi vị trí tại quận Ngũ Hành Sơn. Cả nhóm của Hiếu liền lên ô tô tiến thẳng đến nơi.

Khi đến nơi đã thấy Minh đứng sẵn trước cửa nhà với khẩu súng ngắn trong tay. Tại đây Hiếu và Minh xảy ra cãi vã và hai nhóm đánh nhau. Pháp đã dùng kiếm tấn công vào vùng đầu, ngực của một thành viên trong nhóm của Minh bất tỉnh.

Chưa dừng lại, Pháp thấy Hiếu gặp nguy đã lao vào hỗ trợ nhưng bị Minh chém đứt 3 ngón tay. Trong lúc chống trả, Minh cũng bị chém trúng vai.

Sau khi lên xe rời khỏi hiện trường, nhóm của Hiếu đã phi tang tang vật gồm kiếm và súng. Đến ngày 2/4/2024, Khánh và Trung ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.