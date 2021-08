Cụ ông 82 tuổi dùng búa đánh chết con rể

Dân trí Bị con rể dọa giết, ông Tấu xuống bếp lấy cây búa để phòng thân. Khi con rể phá vách nhà vào nhà, ông Tấu dùng búa đánh con rể tử vong.

Sáng 21/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (SN 1939, cư trú ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội "giết người".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Tấu sinh sống chung nhà cùng con gái ruột và con rể Đào Văn Dõng tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân.

Khoảng 17h ngày 12/8, ông Dõng và vợ cãi nhau nên dọn đồ ra phía sau nhà ngủ. Đến 20h cùng ngày, ông Dõng điện thoại cho vợ nhờ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để làm hồ sơ đi tìm việc. Tuy nhiên, vợ ông Dõng nói để sáng hôm sau sẽ đưa ảnh.

Bị can Nguyễn Văn Tấu sau khi gây án đã đến công an đầu thú (Ảnh: Nghiêm Túc).

Bực tức vì không yêu cầu không được đáp ứng, ông Dõng tiếp tục điện thoại cho vợ kèm những lời hăm dọa. Do sợ bị đánh, vợ ông Dõng sang nhà hàng xóm tạm lánh và khóa cửa ngoài. Lúc này, trong nhà chỉ còn ông Tấu đang ngủ.

Đến khoảng 23h, ông Dõng đập cửa nhà và dọa sẽ giết chết vợ và ông Tấu. Nghe vậy, ông Tấu khuyên con rể bình tĩnh. Tuy nhiên, ông Dõng không nghe mà tiếp tục hăm dọa nên ông Tấu xuống bếp lấy búa thủ sẵn trên tay.

Khoảng 20 phút sau, ông Tấu nghe thấy tiếng cắt cửa thiếc ở phía sau nhà. Chui đầu qua cửa, ông Dõng bị bố vợ dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu dẫn đến tử vong. Sau đó, ông Tấu đi đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Hành