Cụ ông 68 tuổi tháo dây phong tỏa, đánh cả trưởng ấp

Dân trí Ông Hòn tháo dây phong tỏa trước cổng để người nhà đi ra ngoài cho thuận tiện. Khi trưởng ấp đến hỏi lí do tháo dây phong tỏa, ông Hòn còn đánh vào mặt vị trưởng ấp này.

Sáng ngày 9/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hòn (68 tuổi) ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó do người nhà của ông Nguyễn Văn Hòn có tiếp xúc F1, nên nhà của ông Hòn thuộc diện chính quyền địa phương giăng dây phong tỏa để cách ly phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Hòn tại cơ quan công an An Giang (Ảnh: Nghiêm Túc).

Khoảng 8h ngày 28/9, ông Hòn đi ra trước cửa nhà tháo dây phong tỏa để người nhà đi ra ngoài sinh hoạt được thuận tiện.

Hay tin ông Hòn tháo dây phong tỏa nên ông Nguyễn Văn Sớm - Trưởng ban Nhân dân ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh - nhanh chóng đến nhà ông Hòn để kiểm tra, hỏi thăm vì sao tháo dây thì bất ngờ bị ông Hòn đánh trúng vào mặt.

Sự việc sau đó được trình báo Công an xã Lê Chánh. Khi lực lượng Công an đến hiện trường để mời ông Hòn lên cơ quan làm việc thì ông Hòn không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an đã tiến hành khống chế ông Hòn đưa về trụ sở Công an. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hành