Cú "nhận nợ" đổi sinh mạng của người đàn ông tiền án nhiều hơn... tiền mặt

Dân trí Đòi nợ bạn nhưng không có kết quả, lại được bạn nhờ mang ma túy đi bán để lấy tiền trả, Bùi Văn Mãng đồng ý. Chưa kịp mang ma túy đi bán thì Mãng bị bắt.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Mãng (SN 1974, trú Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ngày 9/1, tại địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Bùi Văn Mãng cùng 3 kg ma túy.

Sau 4 lần ngồi tù, Bùi Văn Mãng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình vì nhận gạt nợ bằng ma túy (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong quá trình điều tra, Bùi Văn Mãng khai số ma túy trên của một người tên Đương (không xác định được lai lịch, nhân thân cụ thể). Trước đó Mãng cho Đương mượn 200 triệu đồng, đòi nhiều lần nhưng không được. Sau đó, Đương đề xuất Mãng mang ma túy giúp vào Đà Nẵng bán để lấy tiền trả nợ, Mãng đồng ý. Khi vừa nhận ma túy và trên đường trở về Đà Nẵng để bán thì Mãng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Bùi Văn Mãng không thừa nhận việc nhận "gạt nợ" bằng ma túy mà chỉ vận chuyển giúp Đương vào Đà Nẵng bán. Căn cứ lời khai trong quá trình điều tra, quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Bùi Văn Mãng tội "Mua bán trái phép chất ma túy" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trước khi phạm tội, từ năm 1992-2018, Bùi Văn Mãng từng "gánh" 4 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", "Trộm cắp tài sản công dân", "Gây rối trật tự công cộng" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2018, Bùi Văn Mãng thi hành xong bản án 18 năm tù.

Nhận thấy bị cáo có nhân thân xấu, số lượng ma túy mua bán đặc biệt lớn, không còn khả năng cải tạo... HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Mãng tử hình.

Hoàng Lam