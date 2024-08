Công an vào cuộc vụ tài xế ô tô hành hung lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát

Ngày 15/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng, clip phản ánh vụ xô xát tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo nội dung bài đăng, ngày 11/8, một tài xế ô tô biển kiểm soát 30F khi lùi xe đã va chạm vào một lái xe ôm lớn tuổi. Khi xuống xe, tài xế ô tô liên tục đấm, đánh đối phương khiến nạn nhân ngất giữa đường.

Tài xế ô tô (áo vàng) cầm hung khí tấn công người nhà người lái xe ôm (Ảnh: Phạm Trường).

Sau đó, thanh niên này tiếp tục dùng hung khí tấn công một số người nhà của lái xe ôm, khi bị họ giữ lại để gọi công an.

Gây án xong, tài xế ô tô ném hung khí, lên xe bỏ đi.

Chỉ huy Công an phường Giáp Bát cho biết vụ việc đã được công an phường tiếp nhận, lập hồ sơ. Công an quận Hoàng Mai đã thụ lý điều tra theo thẩm quyền.