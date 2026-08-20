Công an vào cuộc vụ người đàn ông xăm trổ đánh người giữa phố ở Hà Nội

Chiều 20/8, đại diện Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung nam thanh niên đi xe máy tại khu vực nút giao trước Tháp đồng hồ Văn Phú.

Thông tin về những người liên quan và nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được cơ quan công an cung cấp.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ lao vào hành hung nam thanh niên đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái ngồi phía sau. Khi phương tiện đi tới nút giao, nam thanh niên xảy ra va chạm, cãi vã với một người đàn ông điều khiển xe máy cùng chiều và không đội mũ bảo hiểm.

Theo hình ảnh trong clip, sau khi xuống xe, người đàn ông xăm trổ lập tức lao tới đấm nam thanh niên nhưng cú đánh đầu tiên bị trượt. Người này sau đó tiếp tục tấn công, liên tiếp đấm vào vùng đầu và trán của nam thanh niên.

Vụ việc xảy ra giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người tham gia giao thông. Một phụ nữ đi cùng người đàn ông xăm trổ đã chạy tới can ngăn. Sau đó, người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường.