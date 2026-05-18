Thực hư clip nhân viên bệnh viện ở Cần Thơ đánh người

Tối 18/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (TP Cần Thơ) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một cán bộ của bệnh viện này đánh người tại khuôn viên bệnh viện là sai sự thật.

Clip về sự việc lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Mạng xã hội).

Theo các clip lan truyền trên mạng xã hội, người áo xanh được cho là bị một nhân viên của bệnh viện (mặc áo trắng) đánh. Trong clip còn có 2 người trong trang phục lực lượng an ninh trật tự cơ sở can ngăn. Do vụ việc xảy ra tại nơi công cộng nên xung quanh còn có nhiều người trông thấy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Hành chính quản trị của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khẳng định vụ việc lan truyền trên mạng là sai sự thật. Người áo trắng trong clip là bảo vệ nội bộ của bệnh viện, còn người áo xanh là người bán hàng rong.

"Quy định của bệnh viện không cho phép bán hàng rong trong khuôn viên, bệnh viện đã nhắc nhở nhiều lần trước đó nhưng người này không chấp hành và xảy ra sự việc trên. Chúng tôi có camera ghi hình lúc người này tay cầm nhiều ly nước vào trong các khu điều trị nội trú để bán hàng. Khi bị nhắc nhở, người này không hợp tác còn chống đối và đánh lực lượng bảo vệ nội bộ của bệnh viện", vị cán bộ giải thích.

Theo thông tin từ bệnh viện, Công an phường Tân An đã làm việc với người đàn ông áo xanh trong vụ việc để xử lý theo quy định.