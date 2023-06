Công an vào cuộc tìm kẻ vẽ sơn quảng cáo các trang cá độ ở TPHCM

Ngày 28/6, UBND phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TPHCM) đã báo cáo UBND TP Thủ Đức, về vụ loạt ghế đá ở trên địa bàn bị xịt sơn, quảng cáo cho các trang điện tử cá độ trái phép.

Hai thanh niên xịt sơn quảng cáo cho trang web liên quan đến cờ bạc

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh từ các cơ quan báo chí, UBND phường Long Thạnh Mỹ đã cho người kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 33 ghế đá của người dân trên các tuyến đường ở địa bàn như đường 13, 24, Nguyễn Văn Tăng và hẻm 200 Nguyễn Xiển bị xịt sơn đen nội dung quảng cáo các website cá độ trái phép.

UBND phường Long Thạnh Mỹ đã phối hợp Công an phường Long Thạnh Mỹ xuống hiện trường kiểm tra và phun sơn để xóa bỏ nội dung quảng cáo không đúng quy định. Cán bộ sở tại đã vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Công an trích xuất camera an ninh trên địa bàn, truy tìm những người có hành vi xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc không đúng quy định. UBND phường Long Thạnh Mỹ yêu cầu công an phường phải tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm để ngăn chặn những hành vi quảng cáo sai quy định.

Người dân bức xúc khi bị kẻ lạ mặt xịt sơn ghế đá trước cửa nhà (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h ngày 26/6, hai thanh niên chạy xe máy mang theo sơn xịt đến tuyến đường khu vực gần trường THPT Nguyễn Huệ. Nhóm người này xuống xe, đi vào ghế đá trước nhà người dân. Tại đây, một người giữ, cố định khung, một người dùng sơn xịt. Sau khi hoàn thành họ dùng điện thoại chụp lại làm minh chứng.

Ghi nhận của phóng viên tại đường số 13, có gần chục ghế đá đặt trước nhà dân, quán cà phê bị xịt sơn với dòng chữ có tên các website cá độ. Tìm kiếm nội dung này trên mạng cho thấy đây là những trang web đánh bạc, casino cá cược trực tuyến.