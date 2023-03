Một người Canada liên tiếp xịt sơn, phá hoại nhà hàng ven biển Đà Nẵng

Ngày 21/3, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đến thăm, động viên và thưởng nóng lực lượng công an phường về việc xác định đối tượng chuyên phá hoại cơ sở kinh doanh khu vực biển, trộm cắp tài sản của người dân.

Trước đó, từ tháng 2 đến nay, tại Đà Nẵng liên tiếp xảy ra tình trạng nhà hàng, khách sạn, quán ăn bị xịt sơn bôi bẩn, đập phá tài sản.

Mới đây, vào ngày 11/3, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhận được tin báo tại quán Diner 66 (đường Nguyễn Văn Thoại) có một người nước ngoài dùng bình xịt sơn để phun lên kính của quán rồi bỏ trốn.

Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Mỹ An đã đến thăm, động viên và thưởng nóng cho lực lượng chức năng tại địa phương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tiến hành truy xét, ngày 12/3, lực lượng tuần tra phát hiện đối tượng nghi vấn tại một địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp và mời về trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc, người này khai tên J.R.J (31 tuổi, quốc tịch Canada, hiện tạm trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và thừa nhận toàn bộ hành vi phun sơn, viết, vẽ lên tường tại quán Diner 66.

Đồng thời, người này còn khai gây ra thêm 5 vụ việc phun sơn phá hoại khác trên địa bàn thành phố.

Trong khi được thân nhân bảo lãnh chờ xử lý, đối tượng J.R.J tiếp tục gây ra một vụ đập phá cửa kính, lấy trộm tài sản két sắt, tiền mặt và điện thoại tại nhà dân ở đường An Thượng 8.

Do đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tạm giữ và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết thêm, cùng với đạo chích người nước ngoài J.R.J, lực lượng còn bàn giao cho Công an Đà Nẵng nghi phạm I.K (35 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú phường Mỹ An) vì liên quan đến việc hành hung gây thương tích một du khách Anh.