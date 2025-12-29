Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Chiều 29/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Phan Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết đã vào cuộc điều tra vụ việc thầy giáo P.V.T. (SN 1980, giáo viên dạy ngữ văn kiêm phụ trách câu lạc bộ võ thuật tại Trường THCS Chu Văn An) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh nữ.

"Chúng tôi đã mời thầy giáo đến làm việc để xác minh", Thượng tá Hùng nói và cho hay khi có kết quả sẽ thông tin sau.

Lãnh đạo UBND xã Hương Khê cũng cho biết đã giao công an xã vào cuộc điều tra vụ việc nêu trên. "Sai phạm đến đâu chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đến đó", vị này nói.

Trường THCS Chu Văn An - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tối 28/12, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin kèm theo hai video ghi lại cảnh thầy T. bị tố có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục một nữ sinh lớp 8 tại phòng học.

Trong đó, một video dài 1 phút 21 giây ghi lại cảnh thầy T. vội vã đi từ bên ngoài vào trong trường. Theo nội dung video, một phụ huynh đi theo và quay lại hình ảnh thầy giáo.

Vị phụ huynh bức xúc nói rằng vì tin tưởng nên ông mới cho con gái theo lớp học võ do thầy T. đảm nhiệm; nhưng thầy giáo lại có hành vi không đứng đắn với con gái ông.

Một video khác dài hơn 3 phút ghi lại lời kể của hai học sinh liên quan đến sự việc. Theo các em, sáng 28/12, nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện.

Bất ngờ, thầy T. xuất hiện mà không thông báo trước, sau đó mời nhiều học sinh ra ngoài và chỉ để lại một nữ sinh lớp 8 trong phòng.

Tại đây, nam giáo viên bị tố đã có hành vi sờ soạng nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nữ sinh. Quá hoảng loạn, nữ sinh đã chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện báo cho bố.

Đáng chú ý, các em cho biết thầy giáo này từng có hành vi tương tự với nhiều học sinh nữ.

"Con cũng từng bị thầy đụng chạm nhiều bộ phận trên cơ thể. Năm học trước, con bị ảnh hưởng tâm lý nên phải xin nghỉ học hơn 2 tháng để ổn định lại", một nữ sinh lớp 7 kể lại.

Ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã làm việc với thầy giáo T. và yêu cầu viết bản tường trình.

Theo ông Ánh, thầy T. trình bày rằng buổi sáng có đi uống rượu, sau đó đến trường. Khi thấy một phòng học còn sáng đèn, thầy T. bước vào tắt điện và có "nói chuyện" với học sinh. Nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ). Năm 2023, nam giáo viên chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê cũ).

Ngoài giảng dạy môn ngữ văn, thầy giáo này có chứng chỉ huấn luyện võ thuật và thường dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh tại một số trường trên địa bàn.