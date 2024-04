Công an TPHCM triệt phá đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng

Ngày 24/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tăng Khải Văn (SN 1988), Trần Quang Quy (SN 1986, cùng ngụ quận 10) cùng 10 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tăng Khải Văn (bìa trái) và Trần Quang Quy bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng do Tăng Khải Văn cầm đầu nên xác lập chuyên án để triệt phá. Cảnh sát bắt giữ Văn, Huy cùng 10 người khác.

Quá trình điều tra, công an xác định, năm 2021, Văn lấy 3 tài khoản cá cược bóng đá với hạn mức 1 triệu điểm (tương đương với số tiền 6 tỷ đồng) từ một người tên Đô chưa rõ lai lịch.

Sau đó, Văn giao lại cho Trần Quang Quy để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Sau đó, Quy chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho cấp dưới chào mời, lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng.

Các con bạc khi được cung cấp tài khoản, mật khẩu đã sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính đăng nhập vào trang web để tham gia cá cược. Công an xác định tổng số tiền tham gia cá độ trong đường dây này khoảng 100 tỷ đồng.

Những người bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá (Ảnh: Thuận Thiên).

Danh tính 10 bị can còn lại gồm: Nguyễn Vũ Ngọc (SN 2001); Nguyễn Thanh Lâm (SN 1978, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi); Đào Thế Lâm (SN 1985, ngụ quận 6); Văn Tấn Mạnh Tín (SN 1988; ngụ tỉnh Phú Yên); Phạm Ngọc Tiến (SN 1994, ngụ tỉnh Long An); Phan Ngọc Thế (SN 1982; ngụ tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Phi (SN 1994, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế); Lê Xuân Hồng Lĩnh (SN 1978); Lý Hoài Phương An (SN 1984, cùng ngụ quận 7) và Nguyễn Thế Sơn (SN 1972, ngụ quận Bình Tân).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương truy xét số người liên quan để xử lý theo pháp luật.