Công an TPHCM thưởng lực lượng phá chuyên án sát hại nhân viên quán cà phê

Sáng 10/1, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Toàn cảnh 72 giờ vây bắt nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê

Thừa ủy quyền Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM - đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc.

Cụ thể, 5 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức (Long An).

Ban Giám đốc Công an TPHCM trao thư khen cho đại diện các tập thể (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của các lực lượng vì trong 72 giờ đã điều tra, truy bắt được Nguyễn Thanh Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.

Khoảng 10h ngày 6/1, sau khi sát hại nữ nhân viên quán cà phê 32 tuổi trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đã cướp xe máy mang biển số 59S2-980.98 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Sau đó, người này tiếp tục lái xe theo đường tỉnh 830, hướng về huyện Bến Lức.

Khi đến khu vực cầu Rạch Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), Tâm vòng xuống khu dân cư gần dạ cầu uống nước và ở lại khu vực này đến gần khuya. Khi cảnh sát lần theo camera an ninh thì phát hiện mất dấu Tâm tại khu vực cầu Rạch Nổ.

Cảnh sát truy vết và phát hiện Tâm uống nước tại quán tạp hóa của bà Huỳnh Thị Tuyết (51 tuổi) vừa rời đi. Khi biết bị trinh sát hình sự đuổi theo, Tâm bỏ lại xe máy, chạy vào khu đất có rừng cây rậm rạp bỏ trốn.

Cảnh sát hình sự khống chế Nguyễn Thanh Tâm tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Ảnh: Nguyễn Minh).

Suốt 3 ngày, 1.000 cảnh sát đã ngày đêm dẫn chó nghiệp vụ lùng sục khắp các vườn trái cây, đám rừng rộng 50ha ở xã Lương Hòa để vây bắt.

Đến gần trưa 9/1, cảnh sát đã tìm thấy Tâm đang trốn dưới mương nước bìa rừng tràm liền khống chế bắt giữ.