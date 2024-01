1.000 cảnh sát vây bắt nghi phạm sát hại nữ nhân viên quán cà phê

15h hôm nay (9/1), Công an TPHCM tổ chức buổi cung cấp thông tin liên quan vụ nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn bị sát hại.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết chuyên án có sự tham gia của Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Long an và nhiều người dân tham gia giúp đỡ.

"Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại, động vật nghiệp vụ tham gia", Trung tá Hưng nói.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Lúc này, người dân thấy một người đàn ông rời khỏi căn nhà có dính máu ở chân, lên xe máy chạy tốc độ nhanh.

Nghi có điều bất thường, vào kiểm tra, họ tá hỏa khi phát hiện chị Ngô Thị Hồng Phúc (32 tuổi, nhân viên quán) bị thương, dính đầy máu, nằm thoi thóp trên nền nhà. Nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an xác định nghi phạm vụ án là Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Sau khi gây án, kẻ này đã lấy xe máy của nạn nhân mang biển số 59S2-98098 chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An.

Cả trăm cảnh sát đến từ Công an TPHCM và Công an Long An vào cuộc vây bắt nghi phạm suốt hơn 3 ngày (Ảnh: An Huy).

Gã trai 27 tuổi sau đó chạy theo đường tỉnh 830 hướng về huyện Bến Lức. Khi đến khu vực cầu Cả Nổ, xã Lương Hòa (huyện Bến Lức), người này bị trinh sát phát hiện liền bỏ lại xe máy chạy vào khu rừng lẩn trốn.

Sáng 7/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát đã bao vây khu vực, truy bắt kẻ gây án. Công an cũng thông báo đến các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, quán ăn uống giải khát, nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho công an gần nhất.

Trưa 9/1, Tâm đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại cánh đồng chanh ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An).

* Tiếp tục cập nhật