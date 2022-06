Công an TPHCM làm việc với 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã làm việc với 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee) và Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi).

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sỹ Vy Oanh) đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân; nhóm ê-kip hậu trường các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm người tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng, gồm: Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô.

Bà Oanh cho rằng những người này đã có hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng. Cụ thể, thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok… những người này đã nhiều lần chỉ đích danh và có lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà.

Tương tự, nhà báo Hàn Ni cũng đề nghị Công an TPHCM khởi tố Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân về hành vi Làm nhục người khác, Vu khống và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TPHCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của nhiều người.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TPHCM và địa phương khác.