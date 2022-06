Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Bị can Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: A.X.).

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an TPHCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của nhiều người.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại TPHCM và địa phương khác.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến nhiều người tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo những đơn tố cáo này, bị can Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream gọi tên và nói những lời lẽ thô tục, đưa ra những thông tin không đúng sự thật để xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân...

Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.