Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ hơn 2 tấn pháo lậu trong dịp Tết

Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ pháo lậu (Ảnh: CACC).

Ngày 1/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công an các địa phương trên địa bàn tăng cường trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt siết chặt tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo lậu.

Theo thống kê, khoảng 1 tháng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử lý 59 vụ với 76 đối tượng, thu giữ hơn 2,1 tấn pháo các loại. Qua củng cố hồ sơ chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 vụ với 18 bị can.