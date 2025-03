Công an tìm bị hại vụ 31 trang Facebook bị mạo danh

Ngày 20/3, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đang điều tra vụ án xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, được phát hiện cuối tháng 11/2024.

Vụ án xảy ra tại các đại lý của hộ kinh doanh mỹ phẩm Đông Anh (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 8/2024 đến tháng 11/2024, đối tượng Nguyễn Trung Trực (tỉnh Trà Vinh) đã thuê Phạm Tiến Đạt (tỉnh Đắk Nông) tiến hành báo cáo mạo danh trái phép đối với 38 trang Facebook, dẫn đến đình chỉ hoạt động 31 trang Facebook thuộc quyền quản trị của các đại lý mỹ phẩm Đông Anh.

Cụ thể, Đạt sử dụng Facebook có tick xanh do mình quản trị, tìm kiếm vào các trang Facebook kinh doanh mỹ phẩm Đông Anh để lấy thông tin sản phẩm, hình ảnh đại diện rồi tải về gắn vào trang Facebook có tick xanh để giả mạo thành trang Facebook của mỹ phẩm Đông Anh.

Sau đó, Đạt gửi báo cáo mạo danh cho đội ngũ quản trị Facebook về việc các trang Facebook có hành vi mạo danh trang Facebook của mỹ phẩm Đông Anh mà Đạt muốn đình chỉ hoạt động, để đội ngũ Facebook kiểm tra, so sánh và đình chỉ hoạt động đối với các trang Facebook đó.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị những ai quản trị các trang Facebook là đại lý của mỹ phẩm Đông Anh bị đình chỉ hoạt động từ khoảng thời gian trên liên hệ với cơ quan an ninh điều tra, hoặc điều tra viên Thái Đồng Mộc (ĐT: 0918.224.968) để được giải quyết.