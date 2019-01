Công an thành phố lên tiếng vụ xô xát trong đêm khiến 1 thanh niên thiệt mạng

Hải Phòng

Công an thành phố lên tiếng vụ xô xát trong đếm khiến một thanh niên thiệt mạng (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào 21h30 ngày 11/1, một nhóm thanh niên đến khu nhà trọ của anh Trần Văn Chung, ở thôn 8, xã Thủy Triều, giáp ranh với khu công nghiệp VSIP, để tìm bạn gái. Tại đây, do sẵn có hơi men, giữa nhóm thanh niên trên với người trông coi khu nhà trọ của anh Chung đã xảy ra mâu thuẫn. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc rồi nhóm thanh niên đột nhiên bỏ đi.

Tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, nhóm thanh niên này đã quay trở lại khu nhà trọ. Lúc này anh Đinh Ngọc Thành cũng vừa đi đến khu nhà trọ chơi thì lập tức bị nhóm thanh niên trên dùng dao, kiếm lao vào đâm chém nhiều nhát khiến anh Thành gục ngã xuống đường. Sau khi tấn công anh Thành, nhóm thanh niên này còn tiếp tục đập phá đồ đạc tại khu nhà trọ rồi mới chịu bỏ đi.

Anh Đinh Ngọc Thành sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp cấp cứu nhưng. đến khoảng 23h30 cùng ngày đã bị tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Công an xã Thủy Triều và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan.

Đến ngày 13/1, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời tiếp tục truy bắt, vận động đối tượng còn lại ra đầu thú.

An Nhiên