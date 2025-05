Cảnh báo làm giả văn bản của công an để lừa đảo

Ngày 15/5, Công an tỉnh Quảng Nam đã cảnh báo về tình trạng xuất hiện văn bản giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, các đối tượng xấu đã sử dụng thủ đoạn giả mạo văn bản mang danh nghĩa công an tỉnh để thông báo "Cập nhật số căn cước công dân, số định danh cá nhân" trên Cổng thông tin điện tử quốc gia của Bộ Công an. Mục tiêu là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Văn bản giả mạo của các đối tượng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Nội dung văn bản giả mạo trích dẫn Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, buộc người dân liên hệ cơ quan Công an thành phố Tam Kỳ với lịch hẹn cụ thể, kèm theo yêu cầu hồ sơ nghiêm ngặt: Căn cước công dân, giấy khai sinh, mã đối chiếu hồ sơ của gia đình...

Thậm chí, các văn bản giả còn cảnh báo sẽ "từ chối giải quyết hồ sơ, hủy tạm trú, tạm vắng" nếu không cập nhật thông tin trước ngày 30/5. Với mục tiêu tăng sức ép, các đối tượng gửi đích danh thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh và địa chỉ cư trú.

Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, hành vi giả mạo văn bản, sử dụng danh nghĩa công an để thu thập thông tin cá nhân là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào từ các văn bản hoặc tin nhắn nghi ngờ, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho bất kỳ ai.

Người dân cần cảnh giác, chia sẻ thông tin để cảnh báo nhau, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện hành vi nghi ngờ để được hỗ trợ, xử lý.

Công an Quảng Nam cam kết đang tích cực điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.