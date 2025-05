Công an Quảng Ninh tạm giữ 5 đối tượng ma túy, thu giữ nhiều vũ khí

Ngày 5/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi Công an phường Mạo Khê, TP Đông Triều tiến hành kiểm tra đột xuất vào ngày 26/4, căn cứ từ nguồn tin cho thấy một nhóm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke, do Nguyễn Văn Khang (27 tuổi) quản lý, có hành vi sử dụng ma túy trong một căn nhà trọ do Khang thuê.

Từ trái sang phải: Nguyễn Văn Khang, Lê Đức Thịnh, Trần Quang Minh, Hoàng Thị Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 người trong căn nhà. Tang vật thu giữ gồm một ống hút cuộn bằng tờ tiền polymer và một thẻ nhựa có dính chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, được tìm thấy trong phòng ngủ của một nữ đối tượng.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 2 người là Lê Đức Thịnh (22 tuổi, quê Hải Phòng) và Hoàng Thị Mai (28 tuổi, quê Lạng Sơn) dương tính với chất ma túy. Cả 2 khai nhận đã cùng Khang và Trần Quang Minh (24 tuổi) sử dụng ma túy vào đêm 23/4 và rạng sáng 24/4 tại nhà trọ.

Theo công an, tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng thừa nhận đã tổ chức sử dụng ma túy. Được biết, Hoàng Thị Mai từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mới chấp hành xong án phạt vào tháng 1/2025.

Từ lời khai, công an xác định người cung cấp ma túy là Hoàng Minh Thành (34 tuổi), trú tại phường Yên Thọ, TP Đông Triều.

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng chức năng thu giữ 5 viên thuốc dạng con nhộng nghi chứa ma túy, cùng 2 khẩu súng (1 khẩu dạng AR15 và 1 khẩu súng ngắn dạng K59), và hai hộp tiếp đạn với tổng cộng 7 viên đạn.

Hoàng Minh Thành và tang vật thu giữ tại nơi ở (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp cả 5 nghi phạm. Hoàng Minh Thành bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Các đối tượng còn lại bị tạm giữ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.