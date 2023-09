Công an Quảng Nam thông tin vụ một bị can tự tử trong quá trình tạm giam

Ngày 24/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị bắt tạm giam ngày 19/9 để điều tra về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ bị can Sự túc trực trước bệnh viện, chờ kết luận của cơ quan chức năng về cái chết của chồng (Ảnh: Đức Thanh).

Đến khoảng 14h ngày 21/9, hai người trong buồng tạm giam phát hiện ông Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ ông này xuống, tri hô lực lượng công an đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở huyện Tiên Phước.

Sau đó, do tình trạng bị can này nặng nên được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Đến sáng 22/9, ông Sự tử vong.

Trước sự việc, gia đình bị can yêu cầu làm rõ. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (31 tuổi, vợ bị can Nguyễn Minh Sự), cho hay chồng bà bị bắt chiều 19/9 trong tình trạng khỏe mạnh, bà không được thông báo lý do.

Ngày 20/9, bà Linh gọi cho Công an huyện Tiên Phước xin đến nơi tạm giam để gặp chồng, nhưng được hẹn vào chiều 21/9.

Chiều 21/9, bà Linh cùng em trai của chồng đến nơi tạm giam để chờ được gặp. Sau đó, bà được thông báo chồng bà đã tự tử và tử vong tại bệnh viện. Cho rằng cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc, bà Linh yêu cầu làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã mời Viện kiểm sát, Cơ quan pháp y tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi với sự chứng kiến của gia đình.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trên đầu bị can Sự có vết thương và một số vết bầm trên người. Lãnh đạo Công an tỉnh giải thích nguyên do quá trình 2 người ở cùng buồng giam đỡ bị can Sự khỏi dây treo cổ, bị can quá nặng nên ngã người, dẫn đến thương tích ở đầu. Hai người bị tạm giam chung buồng giam cũng xác nhận vụ việc.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, cơ quan pháp y của tỉnh giải phẫu tử thi, mổ hộp sọ để xem xét nguyên nhân có độc tố hay không.

"Để xem xét nạn nhân có độc tố gì hay không, cơ quan pháp y phải gửi ra Hà Nội mới làm được", lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ, để có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sở khoa học cho gia đình được rõ. Tinh thần là vận động gia đình đưa người thân về chôn cất. Sau này, nếu điều tra phát hiện có cán bộ sai thì xử lý.