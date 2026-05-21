Công an mời làm việc 45 người thường xuyên tương tác với trang phản động

Ngày 20/5, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết, đã mời làm việc những cá nhân thường xuyên theo dõi, tiếp cận và tương tác với các thông tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ những đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Lực lượng chức năng đã xác minh, mời làm việc với 45 trường hợp. Qua làm việc, đa số các trường hợp đều thừa nhận vi phạm.

Cơ quan chức năng làm việc với trường hợp thường xuyên tương tác với những trang có nội dung xấu độc (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị của những cá nhân này còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục, các cá nhân đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi những trang, nhóm phản động và ký cam kết không tái phạm,

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi nguồn tin chính thống, tuyệt đối không tin, nghe theo luận điệu kích động của các đối tượng phản động.