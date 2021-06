Công an khởi tố vụ án nhà dân bị cháy lúc rạng sáng

Dân trí Liên quan căn nhà của một người dân ở Sóc Trăng bị cháy lúc rạng sáng 29/5, mới đây, Công an tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định khởi tố vụ án.

Chiều ngày 17/6, Thượng tá Trần Thanh Phú, Trưởng Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: "Cơ quan điều tra Công an thị xã Ngã Năm đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản" trong vụ cháy bí ẩn xảy ra lúc rạng sáng ngày 29/5 gây thiệt hại một số tài sản của gia đình ông Trần Văn Mến, ấp Long An, xã Tân Long (thị xã Ngã Năm).

Như Dân trí thông tin, khoảng 2h sáng ngày 29/5, cả nhà ông Mến gồm vợ, chồng, 2 con và người mẹ già đang ngủ thì căn nhà bất ngờ bốc cháy ở hiên trước. Hỏa hoạn khiến chiếc xe máy của gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngoài ra, cửa nhà ông Mến, mái lợp ngói xi-măng cũng bị lửa thiêu cháy một số chỗ...

Căn nhà ông Trần Văn Mến bị cháy có nhiều nghi vấn.

Lúc đó, bà Nguyễn Thị Thiêm mẹ ông Mến đang ngủ ở chái nhà phụ cùng hai cháu nội thì thấy nóng, nhìn ra thì thấy lửa đang cháy trên tấm bìa che cửa sổ, cháy lên tấm màn che phía trên mùng ngủ. Thấy vậy, bà Thiêm kêu to và lôi 2 cháu chạy ra khỏi giường ngủ.

Theo ông Mến, khoảng 17h ngày 28/5, ông đi làm ruộng về, dựng xe máy trên hiên nhà phụ chứ không đưa vào nhà. Đến khoảng 2h ngày 29/5 thì phát hiện ngọn lửa rừng rực ở chỗ chiếc xe.

Chiếc xe máy để trước nhà ông Mến bị cháy rụi.

Gần đó, có một can nhựa màu trắng loại 20 lít nghi đựng xăng cùng một cây rọi (đoạn que dùng để mồi lửa) bằng cây trúc to cỡ ngón chân. Một đầu cây rọi có đoạn dây chì dài khoảng 20 cm, đầu sợi dây chì có cục bông gòn to bằng ly uống rượu của ai đó bỏ lại. Những vật này đã được công an thu giữ.

Cũng theo ông Mến, sáng 29/5, nhiều người dân ở xung quanh nhà đã nhặt được rất nhiều tờ rơi với nội dung chửi bới, hăm dọa gia đình ông Mến.

"Gia đình tôi sống bao đời nay ở đây không mâu thuẫn, xích mích với ai. Từ bữa nhà bị cháy đến nay, cả nhà tôi sống trong bất an. Tôi đã trình báo và công an đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc rồi nhưng không biết sẽ ra sao", ông Mến nói.

Ông Trần Văn Việt, Bí thư thị ủy thị xã Ngã Năm cho biết, hiện nay vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ.

Bạch Dương