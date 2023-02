Công an khám xét trung tâm đăng kiểm 50-13D ở TPHCM

Đến 13h30 ngày 28/2, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-13D trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Lực lượng CSGT có mặt ở cổng trung tâm đăng kiểm để bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự (Ảnh: Hoàng Thuận).

Sáng cùng ngày, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an TPHCM đang điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mọi hoạt động của trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng, ngoài cổng có lực lượng CSGT bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự.

Các phương tiện đến đăng kiểm được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển sang các trung tâm khác.

Tại buổi họp báo ngày 17/2, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, cơ quan công an đã khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác... xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.