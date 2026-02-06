Công an Hà Nội xử lý người dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô

Ngày 6/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện, xử lý một trường hợp tổ chức dán decal quảng cáo cờ bạc trá hình trên nhiều ô tô kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, ngày 9/12/2025, tại khuôn viên Nhà văn hóa Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hoàng Liệt kiểm tra và phát hiện L.M.V. (34 tuổi) đang tổ chức dán decal quảng cáo cho 9 ô tô kinh doanh dịch vụ.

Làm việc với cơ quan công an, V. khai khoảng tháng 6/2025, thông qua mạng xã hội, người này quen một đối tượng chưa rõ lai lịch và được hướng dẫn dùng tài khoản Zalo tham gia các hội, nhóm lái xe công nghệ để tìm chủ xe có nhu cầu dán quảng cáo.

Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nội dung thể hiện dưới dạng “XỔ SỐ VIP 66, TRẢ THƯỞNG 1,3%, HOÀN TIỀN 6%”, nhưng thực chất là quảng bá cho các trang cờ bạc, cá độ.

Theo thỏa thuận, mỗi xe được thuê dán quảng cáo với mức 1-1,2 triệu đồng/tháng. Nếu giới thiệu thêm xe khác sẽ được trả 50.000-100.000 đồng/xe. V. đặt in tem tại cơ sở in ấn H.G. (phường Nghĩa Đô) do H.T.T. làm giám đốc, giá 400.000 đồng/bộ/xe.

Từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện, V. đã dán quảng cáo tương tự cho khoảng 70 xe.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.M.V. về hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh, buộc xóa bỏ quảng cáo, thu hồi sản phẩm in vi phạm.

Công an TP Hà Nội cũng tham mưu UBND TP Hà Nội xử phạt Công ty H.G. về hành vi in, gia công sản phẩm có nội dung tuyên truyền tệ nạn xã hội, đồng thời thu hồi, tiêu hủy tang vật và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt lái xe công nghệ và các cơ sở kinh doanh, không tham gia hoặc tiếp tay quảng cáo trái phép dưới mọi hình thức.