Công an Bạc Liêu: Đánh trúng, đúng, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 11/12, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đợt ra quân này có 2 giai đoạn.

Trong đó giai đoạn 1 chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ tháng 11 đến giữa tháng 12; giai đoạn 2 ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trong 2 tháng, từ giữa tháng 12 đến hết Tết Nguyên đán 2025.

Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lễ ra quân để tạo cho lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, cùng các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân khí thế tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán. Đây cũng là dịp để kiểm tra tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an tỉnh.

"Các đơn vị công an cần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống", Đại tá Triều lưu ý.

Theo Đại tá Châu Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nay có 173 đầu mối đơn vị, 7/7 công an cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm. Các lực lượng đã tập trung rà soát nắm tình hình, xác định, điểm danh từng loại đối tượng để chủ động đấu tranh, trấn áp.

Với quyết tâm chính trị cao nhất và trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, các đơn vị, địa phương sẽ có khí thế mạnh mẽ, đánh trúng, đúng, trấn áp không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán và thời gian tiếp theo.

Lực lượng công an diễu hành thị uy lực lượng tại lễ ra quân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết năm 2024, tội phạm hình sự được kéo giảm mạnh; tỷ lệ điều tra, khám phá án năm sau cao hơn năm trước; các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tệ nạn xã hội được đấu tranh quyết liệt.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị lực lượng công an tỉnh phải tiếp tục giữ vững thế trận an ninh vững chắc, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt ra quân này.