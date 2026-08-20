Công an Đồng Nai cảnh báo người dân đứng tên doanh nghiệp hộ

Thời gian qua, Công an TP Đồng Nai đã phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn và liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an TP Đồng Nai làm việc với một đương sự liên quan (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Lực lượng công an đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn có hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Qua điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập hơn 165 “doanh nghiệp ma”, sử dụng các doanh nghiệp này để xuất bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép.

Kết quả điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 84 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân không vì lợi ích trước mắt mà đứng tên thành lập doanh nghiệp cho người khác, cho thuê hoặc cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký số, tài khoản thuế điện tử, con dấu và các giấy tờ liên quan.

Việc cung cấp thông tin, giấy tờ để người khác sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật có thể khiến người đứng tên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tùy tính chất, mức độ và hành vi.

Khi được mời chào tham gia thành lập “doanh nghiệp ma”, mua bán hóa đơn hoặc các hoạt động có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động từ chối và thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.