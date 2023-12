Ngày 3/12, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí được biết, hiện Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tiếp tục làm rõ vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Công an thị xã Hoàng Mai đã rà soát hàng chục camera trên địa bàn thị xã này để làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 2 tuổi, ở phường Quỳnh Xuân được tìm thấy sau 3 ngày kể từ khi mất tích.

"Trước, trong và sau khi sự việc bé trai 2 tuổi ở phường Quỳnh Xuân mất tích bí ẩn, chúng tôi đã trích xuất tất cả các camera an ninh trên địa bàn thị xã và dọc quốc lộ 1A để truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thêm manh mối gì. Công an tỉnh đang chỉ đạo làm rõ vụ việc này…", nguồn tin cho biết.

Nhà cháu An và vị trí (khoanh tròn) phát hiện cháu (Ảnh: Trần Lộc).

Phía Công an thị xã Hoàng Mai cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không bịa đặt thông tin về vụ việc cháu bé Đoàn Phúc An mất tích, gây hoang mang dư luận là không tốt.

"Mấy ngày qua, có một số thông tin cho rằng cháu bé bị bắt cóc, rơi xuống vực có nước là không phải", nguồn tin cho biết thêm.

Vị trí phát hiện cháu có nhiều cây cối (Ảnh: Trần Lộc).

Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 15h ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác và sau đó mất tích bí ẩn.

Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, người dân và gia đình tìm kiếm suốt cả ngày, đêm. Đồng thời, Công an huy động thêm cả chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tìm kiếm tung tích cháu bé.

Đến khoảng 8h25, ngày 2/12, bé An được tìm thấy trên khu vực đồi, cách nhà cháu khoảng hơn 200m. Rất đông người là người thân, hàng xóm có mặt tại nhà anh Đoàn Văn Lực (32 tuổi, bố bé An) để chúc mừng, thăm hỏi gia đình và cháu An trở về bình an.

Lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai đang xác minh vụ việc (Ảnh: Công an thị xã Hoàng Mai).

Chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, bà họ của bé An) là một trong những người phát hiện cháu An, cho biết: "Cháu ngồi dưới rãnh, người không lấm bẩn nhiều, khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Chúng tôi điện về thông báo cho gia đình rồi đưa cháu về nhà, ủ ấm, cho uống sữa và trình báo với cơ quan chức năng".

Lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai kiểm tra các vết thương nhỏ trên người cháu Phúc An (Ảnh: Công an thị xã Hoàng Mai).

Thời điểm được tìm thấy, cháu An không mặc quần; tay chân có vết xước nhẹ. Cháu An được đưa đến Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân thăm khám. Tiếp đó, cháu được đưa lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám tổng quát.

Phía Công an thị xã Hoàng Mai đã làm việc, lấy lời khai của một số người; đồng thời đang tiếp tục củng cố thông tin, mở rộng điều tra về sự việc cháu Phúc An mất tích bí ẩn.

Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục làm rõ vụ việc này.