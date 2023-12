Ngày 1/12, liên quan đến vụ bé Đoàn Phúc An (2 tuổi) mất tích bí ẩn, ông Nguyễn Đình Hanh - Chủ tịch phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết, 2 ngày trôi qua, mặc dù trên địa bàn có mưa, lạnh nhưng chính quyền đã huy động các lực lượng công an, quân sự, dân phố, bà con trong khối phố triển khai tìm kiếm.

Công an thị xã Hoàng Mai huy động chó nghiệp vụ triển khai công tác tìm kiếm trong đêm 30/11 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tối 30/11, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động thêm cả chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tìm kiếm tung tích cháu bé. Nhiều cán bộ công an thị xã Hoàng Mai và công an phường đã xuống các địa bàn để phối hợp, tổ chức công tác tìm kiếm.

Đây đã là đêm thứ 2, các lực lượng chức năng, người thân cũng như bà con nhân dân địa phương nơi gia đình bé An sinh sống xuyên đêm tìm kiếm cháu.

"Vợ chồng chị Huyền (mẹ cháu An) sinh được 4 con trai, bé An là con thứ 3 trong gia đình. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, vợ chồng làm ăn rất chăm chỉ và trước giờ không có điều tiếng gì. Công tác tìm kiếm cháu An vẫn đang được tiếp tục", ông Hanh nói.

Theo chân lực lượng tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn (Video: Người dân cung cấp).

Sáng 1/12, nhiều lực lượng vẫn đang vào cuộc tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng trong sáng 1/12, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu An, cho biết, cơ quan chức năng đã huy động gần như tối đa lực lượng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khối xóm ở địa phương, cùng nhân dân tìm kiếm tung tích cháu bé.

Tuy nhiên, thời tiết tại địa phương đang có mưa, địa hình khu vực cháu bé sinh sống là đồi núi, khó xác định. Camera quanh khu vực này người dân cũng ít lắp nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một manh mối gì về cháu bé.

Chị Lê Thị Huyền (mẹ cháu An), cho biết, đã 2 ngày trôi qua, dù đã tỏa đi khắp các khu vực lân cận, sông suối, ao hồ tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Gia đình cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào liên quan đến con trai chị đang mất tích.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm (Ảnh: Loan Trần).

Công tác tìm kiếm cháu An đang được các lực lượng chức năng, người dân và gia đình triển khai.

Trước đó, khoảng 15h ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai 8 tuổi ra cổng đổ rác và sau đó mất tích bí ẩn.

2 ngày qua, người thân và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm cháu khắp nơi.

Công tác tìm kiếm được triển khai suốt ngày, đêm (Ảnh: Loan Trần).

Lực lượng công an đã trích xuất camera xung quanh khu vực gia đình cháu bé sinh sống nhưng chưa phát hiện hình ảnh về cháu bé.

Được biết, bố mẹ cháu An ở nhà làm ruộng, trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai. Trước khi mất tích, bé An ở nhà với bà nội và anh trai 8 tuổi.