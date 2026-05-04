Bắt nữ tội phạm bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm

Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ đối tượng Trần Thị Hoài Nam (SN 2000), trú tại tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo cảnh sát, sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định được thời điểm Trần Thị Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội và lên phương án bắt giữ, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.