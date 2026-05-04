Dẫn độ người phụ nữ bị truy nã 18 năm từ Thái Lan về Việt Nam

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ, dẫn độ Nguyễn Quỳnh Anh (44 tuổi, ở phường Hồng Hà, Hà Nội), người bị truy nã và lẩn trốn tại Thái Lan, về Việt Nam.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quỳnh Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quyết định truy nã ngày 30/7/2008 của Công an quận Long Biên (cũ), nay do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thụ lý.

Nguyễn Quỳnh Anh (Ảnh: C.A.).

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Quỳnh Anh đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Sau khi xác định nơi đối tượng ẩn náu, đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đề nghị hỗ trợ truy bắt.

Với sự hỗ trợ của Tổng cục Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, lực lượng chức năng đã tạm giữ Nguyễn Quỳnh Anh thành công. Đến ngày 24/4, tổ công tác hoàn tất thủ tục dẫn độ người này về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận Nguyễn Quỳnh Anh, lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người bị truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.