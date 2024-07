Công an Chí Linh nói về số tiền treo thưởng bắt nghi phạm sát hại 2 mẹ con

Ngày 9/7, lãnh đạo Công an TP Chí Linh cho biết, quá trình truy bắt Dương Đình Luyện (39 tuổi, ở phường Chí Minh, TP Chí Linh), nghi phạm ra tay sát hại 2 mẹ con ở địa phương này là do lực lượng công an tự tổ chức bắt giữ.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng công an. Vì vậy số tiền 500 triệu đồng treo thưởng sẽ không có ai được nhận.

Hình ảnh Công an Hải Dương bắt giữ Dương Đình Luyện tại TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã có thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị để bắt nghi phạm Dương Đình Luyện nói trên.

Như đã đưa tin, ngày 8/7, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Dương Đình Luyện, khi đang lẩn trốn ở TPHCM.

Về diễn biến vụ án, khoảng 14h ngày 23/6, quần chúng nhân dân báo tin tại nhà bà L.T.H. thuộc khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh, xảy ra vụ án giết người, làm bà L.T.H. và con gái là chị T.T.N.A. tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Chí Linh cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra xác minh.

Qua thu thập tài liệu xác định Dương Đình Luyện là nghi phạm gây ra vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện đối tượng Dương Đình Luyện đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.