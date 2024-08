Công an Bình Thuận: Tội phạm lợi dụng không gian mạng ngày càng tinh vi

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã tiếp nhận 6 tin báo tố giác tội phạm; khởi tố 1 vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an địa phương này cũng đã phối hợp với công an các tỉnh để xác minh 7 kẻ nghi vấn liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Để xác minh và điều tra các vụ án lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành hơn 160 công văn đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi. Họ thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ số để thực hiện các hành vi lừa đảo và che giấu dấu vết.

Loại tội phạm này hoạt động có tổ chức, chủ yếu các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài. Tài sản bị chiếm đoạt thường được chuyển qua các dịch vụ ngân hàng, với tài khoản nhận tiền không phải là tài khoản chính chủ.

Sau khi nhận tiền, chúng thường phân tán ra nhiều tài khoản khác hoặc chuyển ra nước ngoài, khiến việc ngăn chặn và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin rằng căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch là người Việt sống ở Campuchia. Nhóm này đã lập 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện 12 người tại Việt Nam sử dụng CCCD giả để đăng ký 17 tài khoản bán cho nhóm lừa đảo tại Campuchia.

Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án.