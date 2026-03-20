Con trai đánh bố gãy 5 xương sườn sau cuộc nhậu

Ngày 20/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nay Thơng (SN 1993, trú tại xã Phú Túc, Gia Lai) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 1/1, sau khi đi nhậu về, giữa Thơng và bố ruột là ông Ksor Rư (SN 1962, trú tại xã Phú Túc) xảy ra cãi vã do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình.

Nay Thơng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong cơn tức giận, Thơng đã dùng tay, chân đánh vào người ông Rư.. Khi nạn nhân ngã xuống sàn nhà, Thơng vẫn tiếp tục dùng chân đá mạnh vào hai bên mạn sườn.

Hậu quả, ông Ksor Rư bị gãy 5 xương sườn. Qua giám định, ông Rư có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Túc đã mời Thơng lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Nay Thơng từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.