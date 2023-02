Con trai bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn đề nghị và đơn xin cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn - con trai bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, ông Tuấn cho biết kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Phương Hằng) nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Hằng, với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bị can.

Ông Tuấn cho biết không đồng ý với việc làm của ông Huỳnh Uy Dũng và cho rằng sức khỏe, tinh thần của mẹ mình hoàn toàn bình thường.

Trong đơn, ông Tuấn nói trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu. Trong đó bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của bà Hằng.

Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra qua các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo, bình thường hay không.

Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh.

"Vì vậy, tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi (có lẽ) không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát, định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi.

Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp doanh nghiệp của mình", ông Tuấn trình bày.

"Tôi được biết thông tin ông Huỳnh Uy Dũng lại lấy lý do để bảo lãnh và muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ tôi để tiếp tục yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi.

Để không phát sinh những hậu quả phức tạp về vấn đề tài sản, quan hệ hôn nhân gia đình đối với mẹ tôi, tôi trình bày ý kiến đề nghị không chấp nhận bất cứ yêu cầu của ai về việc giám định tâm thần đối với mẹ tôi là bị can Nguyễn Phương Hằng", ông Tuấn nêu trong đơn.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh).

Cùng thời gian này, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Phương Hằng có một số nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên)...

Ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.